Tientallen arrestaties in Franse steden op vijfde dag rellen

Zo'n 120 mensen zijn in verschillende Franse steden aangehouden op de vijfde dag op rij van protesten. De demonstraties verliepen rustiger dan in de voorgaande avonden en nachten. Toch zijn er berichten uit verschillende steden van ongeregeldheden.

Onder meer in de zuidelijke stad Marseille was het aan het begin van de avond onrustig. De politie moest traangas inzetten om relschoppers uiteen te drijven.

Tegen middernacht meldden de autoriteiten dat de situatie in de stad onder controle was. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt tegen Franse media dat er ruim 40 mensen in Marseille zijn opgepakt.

Winkels dichtgetimmerd

300 kilometer noordelijker, in Lyon, zijn ongeveer twintig mensen aangehouden. In Parijs zijn 37 mensen opgepakt. In de hoofdstad was een grote politiemacht op de been. Voor de tweede avond op rij zijn zo'n 45.000 agenten ingezet in heel Frankrijk.

Winkeliers in Parijs namen voorzorgsmaatregelen om plunderaars tegen te houden. Onder meer op de grote winkelstraat Champs-Élysées werden winkels dichtgetimmerd.

In Montpellier, in het zuiden en in de buurt van Marseille, zijn plunderingen gemeld. En in Nice liep het ook uit de hand. Daar is onder meer brand gesticht in het centrum van de stad.

Bij de rellen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zo'n 1300 mensen aangehouden. De nacht daarvoor ongeveer 900.

Nahel begraven

Al vijf nachten is het onrustig in Frankrijk, nadat een agent een 17-jarige jongen van Algerijnse en Marokkaanse afkomst, Nahel, in de Parijse voorstad Nanterre had doodgeschoten.

De jongen zou geweigerd hebben de motor af te zetten bij een verkeerscontrole, waarna een agent schoten loste. De politieman zit vast en is aangeklaagd voor doodslag.

Nahel is gisteren onder grote belangstelling begraven in Nanterre. Bij de plechtigheid werden geen media toegelaten.