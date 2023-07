Ook na begrafenis 17-jarige Nahel gaan rellen in Frankrijk door

In meerdere Franse steden zijn in de vijfde nacht van protesten en rellen op rij 486 mensen aangehouden, meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De demonstraties verliepen rustiger dan in de voorgaande avonden en nachten. Toch zijn er berichten van ongeregeldheden uit verschillende steden.

In Frankrijk is het onrustig na het doodschieten van de 17-jarige Nahel door een agent in de Parijse voorstad Nanterre, afgelopen dinsdag. Sindsdien zijn er in de avonden en nachten ongeregeldheden in grote steden.

Vooral in de banlieus, de buitenwijken van de grote steden, zijn de verontwaardiging en de woede over het voorval groot. Daar heerst al jaren onvrede over het optreden van de politie tegen jongeren met een migratieachtergrond. Onder meer de Verenigde Naties tikten Frankrijk eerder op de vingers vanwege politiegeweld en etnische profilering.

Nahel werd gisteren onder grote belangstelling begraven in Nanterre. Daarna gingen de rellen, net als afgelopen nachten, door. Maar wat de eerste dagen begon als protest tegen gewelddadig politieoptreden in achterstandswijken, is ontaard in vernielingen en het plunderen van winkels.

Vrouw burgemeester op de vlucht

Afgelopen nacht is de echtgenote van de burgemeester van de plaats L'Hay-les-Roses, even ten zuiden van Parijs, gewond geraakt toen ze op de vlucht sloeg voor betogers. Die hadden volgens de krant Le Figaro even daarvoor een auto door het tuinhek van de familie gereden en in brand gestoken.

De burgemeester zat zelf in het gebarricadeerde gemeentehuis, maar zijn huis was niet beveiligd. De vrouw van de burgemeester vluchtte met hun twee jonge kinderen. Ze werd daarbij achtervolgd en raakte gewond. Ze is opgenomen in een ziekenhuis.

Winkels dichtgetimmerd

In de zuidelijke stad Marseille was het aan het begin van de avond onrustig. De politie sprak van een "geagiteerde sfeer" en moest traangas inzetten om relschoppers uiteen te drijven. Tegen middernacht was de situatie in de stad onder controle. Het ministerie van Binnenlandse Zaken zegt tegen Franse media dat er ongeveer zestig mensen in Marseille zijn opgepakt.

300 kilometer noordelijker, in Lyon, zijn ongeveer twintig mensen aangehouden. In Parijs zijn zo'n 200 mensen opgepakt en zijn wapens in beslag genomen. In de hoofdstad was een grote politiemacht op de been. Er waren veelal jonge demonstranten op straat, maar het bleef relatief rustig in de stad, melden Franse media.

Winkeliers in Parijs namen voorzorgsmaatregelen om plunderaars tegen te houden. Onder meer op de grote winkelstraat Champs-Élysées werden winkels dichtgetimmerd.

In Montpellier, in het zuiden en in de buurt van Marseille, zijn plunderingen gemeld. En in Nice liep het ook uit de hand. Daar is onder meer brand gesticht in het centrum van de stad. Volgens de burgemeester is het centrum geplunderd door "een bende jongeren". Een deel van hen is met behulp van videobeelden aangehouden.

Geen staatsbezoek

Voor de tweede avond op rij zijn zo'n 45.000 agenten ingezet in heel Frankrijk. Bij de rellen zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag zo'n 1300 mensen aangehouden. De nacht daarvoor ongeveer 900.

President Macron zegde gisteren zijn staatsbezoek aan Duitsland af vanwege de rellen. Dat staatsbezoek zou vandaag beginnen en meerdere dagen duren. De Franse president verliet vrijdag de EU-top die in Brussel werd gehouden al voortijdig vanwege de rellen in zijn land.