Coalitieakkoord in provincie Utrecht tussen GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA

GroenLinks, VVD, D66, CDA en PvdA hebben een coalitieakkoord bereikt in de provincie Utrecht. De partijen zeggen zich in te zetten voor "een duurzame, gezonde, groene en ondernemende provincie Utrecht waar huidige én toekomstige generaties gelukkig kunnen leven".

Over de inhoud van het akkoord is nog niets bekend, behalve de naam: Aan de slag voor Utrecht. Het akkoord wordt woensdag gepresenteerd in Baarn.

Geen BBB

De coalitie heeft 25 van de 49 zetels in de Provinciale Staten van Utrecht. Eerder probeerden de BBB en GroenLinks om tot een akkoord te komen.

Verschillende gedachten over de energietransitie zorgden ervoor dat die onderhandelingen vastliepen. Beide partijen hebben zeven zetels en zijn daarmee de grootste partijen in Utrecht.