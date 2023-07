Belarus gaat 'onvriendelijke' buitenlandse media weren

De Belarussische president Loekasjenko heeft een wet ondertekend waardoor het mogelijk wordt om "onvriendelijke" buitenlandse media te verbieden in Belarus. Dat meldt het het Telegramkanaal Poel Pervogo, dat bericht over de president.

Volgens het kanaal is de nieuwe wet bedoeld om de nationale belangen van Belarus te beschermen. Er worden geen specifieke landen bij naam genoemd, maar het gaat om landen die "onvriendelijke acties" tegen Belarus en de Belarussische media ondernemen.

Eerder deze week blokkeerde Belarus de toegang tot een aantal Oekraïense websites, omdat die Loekasjenko in diskrediet zouden brengen. Het ging vermoedelijk vooral om berichtgeving rondom de opstand van huurlingenleger Wagner, schrijft een van de geblokkeerde Oekraïense nieuwswebsites, Hromadske. Een andere reden zou het delen van de oproep om in opstand te komen tegen de regering van Loekasjenko kunnen zijn, volgens het internet-tvkanaal.

Sancties

De Europese Unie legde de afgelopen jaren meerdere keren sancties op aan Belarus vanwege het onderdrukken van de bevolking, oppositie en de media. In 2020 werd er massaal gedemonstreerd in de hoofdstad Minsk tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. Veel demonstranten belandden in de gevangenis en sommigen verlieten het land.

De Belarussische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja werd dit voorjaar bij verstek veroordeeld tot vijftien jaar celstraf. Ze is schuldig bevonden aan een poging om de macht te grijpen in het land. Ze kreeg tijdens de presidentsverkiezingen in 2020 veel steun, maar mede door grootschalige fraude was Loekasjenko de officiële winnaar. Kort na de verkiezingen vluchtte Tichanovskaja naar Litouwen, waar ze sindsdien in ballingschap leeft.

Bondgenoot Rusland

De sancties die westerse landen sindsdien oplegden aan Belarus, brachten het land dichter bij Rusland. Sindsdien hebben de landen nieuwe afspraken gemaakt over verregaande samenwerking tussen de landen. Zo trokken de Russische troepen vorig jaar via Belarus Oekraïne binnen, wat Belarus nieuwe sancties opleverde.

Onlangs plaatste Rusland tactische kernwapens in Belarus, wat opnieuw afkeurende reacties van Europese landen en NAVO-chef Stoltenberg opleverde.

Vorige week zei Loekasjenko dat hij had bemiddeld tussen Wagnerleider Prigozjin en de Russische president Poetin tijdens de opmars van Prigozjin richting Moskou. Prigozjin en alle Wagnerstrijders die dat wilden, mochten daarna naar Belarus vertrekken.