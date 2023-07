Carapaz rijdt etappe uit met gebroken knieschijf en stapt vervolgens uit Tour

Richard Carapaz zal zondag niet aan de start verschijnen van de tweede etappe van de Tour de France. De 30-jarige kopman van Education First kwam in de openingsrit hard ten val en liep een breuk in zijn linkerknieschijf op.

De Ecuadoriaan smakte ruim twintig kilometer voor de finish samen met Enric Mas tegen het asfalt. De valpartij was in de afdaling van de voorlaatste col van de etappe. De 28-jarige Mas, die voor de vijfde keer in zijn carrière van start was gegaan in de Tour, gaf meteen op en werd daarmee de eerste uitvaller van deze Ronde van Frankrijk.

Carapaz krabbelde met bebloede benen wel weer op en reed de etappe zelfs uit, maar bij een scan na de finish bleek hij dat te hebben gedaan met een gebroken knieschijf.

Geen verdere blessures

"Hij had ook drie hechtingen nodig om de snee in dezelfde knie te dichten", meldt zijn ploeg in een verklaring. "Richard heeft geen verdere blessures opgelopen en zal terugkeren naar huis om te beginnen met zijn herstel."

De regerend olympisch kampioen op de weg gold als kanshebber op een podiumplaats. Twee jaar geleden werd hij derde in de Tour en in 2019 was hij de beste in de Giro d'Italia. Ook in de Vuelta a España eindigde Carapaz al eens op het podium.