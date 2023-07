Twitter beperkt aantal tweets dat je per dag mag lezen

Twitter heeft een limiet gesteld aan het aantal tweets dat gebruikers mogen lezen. Volgens Twitter-baas Elon Musk is dat nodig om het platform goed te laten draaien en gaat het om "een tijdelijke noodmaatregel".

Volgens Musk is het zogenoemde scraping een groot probleem voor Twitter. Hierbij gebruiken bedrijven software om geautomatiseerd data te vergaren op Twitter voor het trainen van kunstmatige intelligentie. Daardoor kan er volgens de topman toe leiden dat Twitter trager of onbetrouwbaarder wordt.

Vanaf nu kunnen gebruikers met geverifieerde accounts (met een vinkje) daarom tot 6000 berichten per dag lezen. Mensen die een nieuw account maken en geen vinkje hebben mogen nog maar 300 berichten bekijken. Mensen die al langer op het platform zitten en geen vinkje hebben kunnen 600 berichten per dag lezen.

Ingelogd

Het is een vervolg op maatregelen die Musk gisteren al aankondigde. Toen zei hij dat berichten op Twitter alleen nog te zien zijn voor mensen die zijn ingelogd op het platform. Ook dit is een noodmaatregel die wordt genomen omdat er volgens hem honderden organisaties zijn "die op agressieve wijze gegevens van Twitter opzuigen". Door de toegang te beperken, hoopt de miljardair dat geautomatiseerde accounts Twitter minder vaak kunnen bezoeken.

Vandaag konden duizenden mensen in meerdere landen, waaronder Nederland, niet of veel trager inloggen op het platform. Of dat iets te maken heeft met de strijd tegen het scrapen is niet bekend.