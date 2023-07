Ontroering en lof, maar ook kritiek op vergiffenis-toespraak van koning

In voormalige kolonies wordt het overwegend positief ontvangen dat na premier Rutte ook de koning verontschuldigingen heeft aangeboden. Zo spreekt de Curaçaose minister Gilmar Pisas van een historisch moment. Dat Willem-Alexander om vergiffenis vroeg voor het feit dat zijn voorvaderen niet eerder hebben ingegrepen "dat waarderen we zeer", zegt Pisas.

De excuses die koning Willem-Alexander heeft uitgesproken voor het Nederlandse slavernijverleden hebben veel emoties losgemaakt bij toeschouwers. Er zijn lovende woorden voor de bewoording en toon van de toespraak onder nazaten van slaafgemaakten, maar er is ook scepsis over de vraag welk vervolg eraan wordt gegeven. En een deel van de Tweede Kamer had liever helemaal geen excuses gezien.

Ook in Suriname en op Curaçao wordt overwegend positief gereageerd op de excuses die koning Willem-Alexander maakte voor het Nederlandse slavernijverleden. Maar er is ook kritiek: 'Dit is vooral bevrijdend voor Nederland'. - NOS

Dat hij om vergiffenis zou vragen had bijvoorbeeld John Leerdam, kwartiermaker van het toekomstige slavernijmuseum, niet verwacht. "Ik voelde de tranen langs mijn wangen glijden", vertelde hij in de live-uitzending op NPO 1. "Het is een historisch moment, dat moeten we ons heel goed realiseren."

Nadat Willem-Alexander de excuses had uitgesproken, werd er luid gejuicht. "Ik kreeg kippenvel toen dat gebeurde", zei Dagmar Oudshoorn, voorzitter van het Adviescollege Dialooggroep Slavernijverleden.

"Het belangrijkste is erkenning", zei een toeschouwer na afloop. Hij ervaart dat veel mensen denken dat slavernij niet belangrijk is, omdat het lang geleden plaatsvond. "Maar het is iets dat bij mensen in het hart zit en onderdeel is van hun familiegeschiedenis. De manier waarop de koning hier uitdrukking aan gaf, geeft aan dat er erkenning is."

De koning vertelde dat hij er veel gesprekken over heeft gevoerd, zowel in Nederland als in het het Caribische deel van het koninkrijk. "Zij hebben ons duidelijk gemaakt hoezeer de pijn nog steeds in de haarvaten zit", zei Willem-Alexander.

