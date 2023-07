Badmintonsters Jille en Seinen grijpen naast EK-goud in vrouwendubbel

Badmintonsters Debora Jille en Cheryl Seinen hebben op de Europese Spelen in Krakau naast het goud gegrepen in het vrouwendubbel. Het duo verloor in de finale van de EK van Stefani en Gabriela Stojeva: 7-21, 17-21.

De twee Bulgaarse zussen, drievoudig Europees kampioen, gaven het Nederlandse koppel in beide sets geen kans. In de tweede set kwamen de 23-jarige Jille en de vier jaar oudere Seinen nog wel knap terug tot 14-16, maar meer zat er niet in.

Vierde plak Seinen

Seinen greep op de Europese Spelen van 2019 aan de zijde van Selena Piek goud en won met de Blaricumse ook twee keer brons op de EK. Jille was nog niet eerder op een titeltoernooi goed voor eremetaal in het vrouwendubbel.

Piek bereikte samen met Robin Tabeling de finale van het gemengd dubbelspel door een zege op het Deense koppel Alexandra Bøje/Mathias Christiansen (21-14, 21-13). Zondag strijdt het Oranje-dubbel tegen de Fransen Thom Gicquel en Delphine Delrue om het goud.