Even hoopt Pérez, maar weer sprint Verstappen weg: 'Kwestie van alert blijven'

Max Verstappen had het in de sprintrace voor de GP van Oostenrijk alleen lastig bij de start. Toen belandde hij in een fel gevecht om de koppositie met zijn Red Bull-maatje Sergio Pérez. De twee knokten twee bochten lang met elkaar, totdat Verstappen hem eindelijk voorbij kwam. Daarna volgde een vrije doortocht naar acht verse punten voor het wereldkampioenschap. Verstappen vierde na zijn zege geen feest. Dat had dit keer niet te maken met zijn afkeer van het nieuwe sprintraceformat dat in Bakoe al zijn intrede deed. Ook in de Formule 1 gingen de gedachten namelijk vooral uit naar Dilano van 't Hoff, het 18-jarige racetalent dat zaterdagmiddag overleed na een crash op het circuit van Spa-Francorchamps.

Max Verstappen over het overlijden van de Nederlandse F4-coureur Dilano van 't Hoff (18). - NOS

Daarover liet ook Verstappen zich uit, kort na de sprintrace. "Het is vreselijk voor de familie, en ook voor team MP Motorsport. Ik ken daar veel mensen. Het is makkelijk om de baan in Spa de schuld te geven, maar we moeten vooral zorgen dat we ervan leren. Kijken hoe we coureurs beter kunnen beschermen. Dit fatale ongeluk leek onnodig." Op het circuit in Spielberg stonden de coureurs voor de sprintrace met een minuut stilte stil bij het tragische nieuws uit Spa. Maar om 16.30 uur gingen de lampen in Oostenrijk gewoon op groen. Duel met Pérez Verstappen werd bij de start van de sprintrace verrast door teammaatje Pérez, die rechts naast hem net sneller weg was. Uiteindelijk herstelde de tweevoudig wereldkampioen de schade, maar daarbij werd hij bijna van de baan gereden door Pérez. "Ik had geen beste start, veel wielspin en in de eerste bocht moest ik met twee wielen op het gras om Checo te ontwijken", blikt Verstappen terug. Dat was erg glad en tricky. Uiteindelijk kwam het een paar bochten later goed, kon ik mijn banden heel houden en een gat slaan. Daarna was het een kwestie van alert blijven en smooth rijden."

Het duel tussen Verstappen en Pérez, kort voor eerstgenoemde bijna in het gras terecht kwam - Reuters

Over de boordradio uitte Verstappen zijn frustatie, maar na de sprintrace leek een kort onderhoud met Pérez genoeg om de lucht te klaren. "Ik heb al met hem gepraat. Op het moment zelf weet je nooit de details en vraag je je dingen af, maar het is weer oké. We hoeven er geen groot probleem van te maken." Uiteindelijk was het voor Red Bull dus een uitstekende middag, concludeerde Verstappen. Hij mocht acht punten bijschrijven in het WK-klassement. "Wat we vandaag hebben geleerd? Dat we hier snel zijn."

GP Oostenrijk - NOS

Tijdens de race op zondag kan de tweevoudig wereldkampioen maar weer eens een grote naam uit de boeken rijden. Verstappen reed de afgelopen drie GP's van start tot finish aan kop en voerde inmiddels 224 ronden op rij het veld aan. Als de Limburger zondag de eerste twaalf rondjes leidt, passeert hij Nigel Mansell op de ranglijst aller tijden. De Brit veroverde in 1992 de wereldtitel en was in zijn kampioensjaar 235 rondjes op rij koploper in een race.