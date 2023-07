Gemengde judoploeg verovert opnieuw EK-medaille: brons in Krakau

De Nederlandse judoka's hebben brons veroverd in de gemengde landenwedstrijd bij de Europese Spelen in Krakau. De ploeg versloeg in de strijd om de derde plaats Frankrijk met 4-1. De landenstrijd in de Poolse stad gold als officieel EK.

Na twee duidelijke overwinningen op Slovenië (4-1) en Portugal (4-0) volgde in de halve finales een 4-2 nederlaag tegen Duitsland. In de confrontatie met de Fransen herstelde Oranje zich weer.

Jelle Snippe (categorie boven 90 kilogram), Koen Heg (tot 73 kg), Sanne van Dijke (tot 70 kg) en Jesper Smink (tot 90 kg) brachten ieder een punt binnen tegen Frankrijk. Alleen Pleuni Cornelisse (tot 57 kg) verloor haar partij.

Teruggepakt

''Dit voelt heerlijk. Frankrijk is een lastige ploeg en wij hebben een mooie bronzen medaille", reageerde Snippe, die Nederland op voorsprong had gezet in de openingspartij. ''Vorig jaar verloren we in de finale van Frankrijk en nu hebben we ze teruggepakt. Helaas niet in de finale, maar om brons."

Het was de vierde EK-medaille voor Oranje na het zilver in 2018 (eerste editie), 2021 en 2022. "Daaruit blijkt wel dat we een goed team hebben staan", benadrukte Snippe.

Het goud ging naar Georgië, dat na 2021 z'n tweede titel binnensleepte. In de eindstrijd werd Duitsland met 4-1 geklopt.