Wekdienst 4/10: opnieuw protestdag Wit-Rusland • Luik-Bastenaken-Luik bij NOS

Goedemorgen! Wit-Rusland maakt zich op voor nieuwe protesten en voor sportliefhebbers belooft het een mooie middag te worden, met Eredivisievoetbal en opnieuw een uitgestelde voorjaarsklassieker. Vanmorgen is het nog bewolkt met lokaal wat regen, maar daarna blijft het vrijwel droog en breekt af en toe de zon door. Wel trekt de wind flink aan tot matig of vrij krachtig, 4 tot 5, vlak aan zee en rond het IJsselmeer tot krachtig of hard, windkracht 6 tot 7.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? In Wit-Rusland worden opnieuw demonstraties verwacht tegen president Loekasjenko. De oppositie heeft opgeroepen om vanaf 13.00 uur te betogen voor de vrijlating van politieke gevangenen. In Wit-Rusland wordt al twee maanden gedemonstreerd.

De herdenking van de Bijlmerramp, 28 jaar geleden, gaat anders dan gebruikelijk. Nabestaanden en bewoners kunnen de hele dag langsgaan of bloemen leggen bij 'de boom die alles zag'. Het bestuur van de stichting Beheer het Groeiend Monument houdt daar om 18.35 uur, het tijdstip van de ramp, een minuut stilte en legt kransen.

De topclubs uit de Eredivisie komen vanmiddag in actie. Ajax begint om 12.15 uur aan de uitwedstrijd tegen FC Groningen. Feyenoord speelt om 14.30 uur uit tegen Willem II. AZ neemt het op het zelfde moment op tegen Sparta. En PSV speelt thuis tegen Fortuna Sittard. Alle wedstrijden zijn te volgen in het liveblog op NOS.nl en de app.

Voor de wielrenners staat met Luik-Bastenaken-Luik weer een uitgestelde voorjaarsklassieker op het programma. De klassieker met de elf beklimmingen gaat over 257 kilometer. Vanaf circa 13.30 uur is Luik-Bastenaken-Luik te zien op NOS.nl. in de NOS-app en NPO 1. Wat heb je gemist? President Trump voelt zich veel beter dan gisteren, de eerste dag dat hij vanwege zijn covid-besmetting in het ziekenhuis lag. In een videoboodschap zegt Trump dat het gisteren niet zo goed met hem ging, maar dat zijn toestand snel is verbeterd. Ook zegt Trump dat hij hard op weg is naar herstel en dat hij snel terug zal zijn. De komende dagen zullen volgens hem moeten uitwijzen of dat mogelijk is.

Trumps artsen toonden zich gisteren al positief over de voortgang die hij had geboekt. Er zijn nog wel vragen over hoe en waar Trump besmet is geraakt, en wanneer dat precies duidelijk werd. Ander nieuws uit de nacht Anti-Netanyahu-protesten houden aan, ondanks nieuwe wet: afgelopen week nam het Israëlische parlement een wet aan die het recht op demonstraties beperkt, vanwege de coronasituatie in het land. Toch hebben verspreid over het land opnieuw tienduizenden mensen meegedaan aan protesten tegen de regering.

Iran laat Frans-Iraanse wetenschapper voorlopig vrij: het gaat om de antropoloog Fariba Adelkhah (61), die sinds sinds juli vorig jaar vastzat. Afgelopen mei werd ze veroordeeld tot zes jaar cel omdat ze de Iraanse staatsveiligheid in gevaar had gebracht. Niet duidelijk is wat ze precies zou hebben misdaan. En dan nog even dit:

In Egypte zijn tientallen pas gevonden sarcofagen getoond aan het publiek. De 2500 jaar oude kisten zijn lagen in het Unesco-werelderfgoed Sakkara, iets ten zuiden van Caïro. Daar werden ze vorige maand ontdekt. In de meeste zitten mummies. Je kunt hier meer lezen over de ontdekking; hieronder alvast de foto's: