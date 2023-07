Afvalsector en politie zitten met lachgascilinders in de maag

De grote hoeveelheid lachgas die de politie in beslag heeft genomen sinds bezit en verkoop van recreatief lachgas verboden is, plaatst de overheid voor een dilemma. Afvalbedrijven kunnen de cilinders met lachgas niet zomaar in een verbrandingsoven vernietigen. De flessen kunnen in de afvalovens ontploffen en schade veroorzaken aan de ovens. De politie moet daarom meer lachgasflessen opslaan dan verwacht en dat probleem wordt de komende tijd nog groter.

Sinds de invoering van het verbod begin dit jaar, heeft de politie al 23.000 cilinders met lachgas in beslag genomen. Maar pas vanaf vandaag gaat het verbod ook gehandhaafd worden. Dat betekent dat de politie en het Openbaar Ministerie vanaf nu ook actief lachgas zullen gaan opsporen en overtreders gaat vervolgen. Daardoor zal het aantal lachgascilinders dat de politie in beslag neemt waarschijnlijk nog meer toenemen.

Er is in Nederland een gespecialiseerd bedrijf dat lachgas verwerkt, maar daar gelden inmiddels lange wachttijden. Op dit moment worden de cilinders daarom vernietigd in België, maar ook het bedrijf daar heeft niet genoeg capaciteit om de stroom aan cilinders af te voeren. Ook in België gaan er stemmen op voor een lachgasverbod, waardoor die capaciteit op de langere termijn niet zeker is.

Gevaar voor medewerkers

De Vereniging van Afvalbedrijven ziet sinds het verbod een toename van lachgascilinders tussen hun afval. Dat komt doordat veel cilinders door gebruikers worden gedumpt op straat of bij het restafval worden gegooid. Volgens de vereniging is dat gevaarlijk voor de medewerkers van afval- en recyclingbedrijven. Dit jaar waren er vaker ontploffingen door lachgascilinders in afval.

Dat het aantal gedumpte cilinders toeneemt, komt ook door het verbod. De branche van afvalverwerkers pleitte daarom dit jaar al voor het herinvoeren van statiegeld op de lachgascilinders, zodat mensen hun eigen lachgascilinders weer inleveren. Ook stelde de branche voor om milieustraten toe te staan de cilinders in te nemen.

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat en Justitie en Veiligheid, de politie en de afvalbranche overleggen over een oplossing voor het afvalprobleem van de illegale lachgascilinders, laat de branche weten. De politie werkt daarnaast volgens een woordvoerder aan een oplossing voor de opslagproblemen om te voorkomen dat de handhaving van het lachgasverbod hierdoor wordt gehinderd.

Sterk broeikasgas

Er zitten meer haken en ogen aan het vernietigen van lachgascilinders. De in beslag genomen cilinders zitten vaak namelijk nog helemaal vol lachgas. De cilinders moeten daarom eerst geleegd worden voordat ze vernietigd kunnen worden. Lachgas is een sterk broeikasgas dat veel meer uitstoot veroorzaakt dan koolstofdioxide. Een kilogram lachgas staat gelijk aan ongeveer 300 kilogram CO2.

De drug is vooral populair onder jongeren. Tot het verbod was het volop verkrijgbaar via bezorgdiensten en op feesten. De stof wordt vaak uit grotere cilinders in ballonnen gespoten. Het inademen van het gas zorgt voor een korte roes. Tot het verbod was lachgas verkrijgbaar via bezorgdiensten en in sommige uitgaansgelegenheden.

Lachgas is gevaarlijk in het verkeer. Uit onderzoek in 2021 bleek al dat er tientallen doden en honderden gewonden zijn gevallen bij verkeersongelukken waarbij lachgas in het spel was.

Het spul is nog wel toegestaan voor medisch, technisch of culinair gebruik, zoals in slagroomspuiten. Maar als roesmiddel mag het niet meer gebruikt worden en valt het onder de Opiumwet.