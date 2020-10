Politie beëindigt illegaal feest in Weert • Aangepaste herdenking Bijlmerramp

Waar er vorige week een streep moest door de Amstel Gold Race, is de Ronde van Italië gisteren van start is gegaan met een individuele tijdrit, Directeur van de wielerwedstrijd Mauro Vegni vindt het van groot belang dat de Ronde doorgaat.

"Het is een signaal van een terugkeer naar het normale leven. Ondanks de duizend problemen vanwege corona gaan we verder. We laten zien dat we sterker zijn dan corona."

"Maar het is duidelijk dat de omstandigheden van land tot land verschillen. We hebben stijgingen in covid-aantallen gezien in Frankrijk, Spanje en België. Wij hadden de situatie, in elk geval tot gisteren, gelukkig redelijk onder controle."

