Aangepaste herdenking Bijlmerramp • Dagrecord in Frankrijk

Na de coronabesmetting van president Trump kort de Amerikaanse minister Pompeo van Buitenlandse Zaken zijn geplande reis naar Azië in. Hij zal alleen naar Japan gaan en schrapt bezoeken aan Mongolië en Zuid-Korea.

Pompeo stapt vandaag op het vliegtuig naar Tokio. Het was de bedoeling dat hij tot en met donderdag in Azië zou blijven, maar hij keert nu dinsdag al terug. In Tokio zal hij spreken met onder anderen zijn ambtgenoten uit Japan, India en Australië.

In een verklaring zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken op zoek te gaan naar nieuwe data voor de geschrapte bezoeken. Waarschijnlijk reist Pompeo later deze maand opnieuw naar Azië.