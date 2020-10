21 feestgangers in Ammerzoden bekeurd • Kerkganger: 'Wij hoeven niet bang te zijn voor virus'

Ook een persoonlijk assistent van Trump is besmet geraakt. Nicholas Luna is een van Trumps body men, die dag en nacht bij de president zijn om hem bijvoorbeeld papieren en pennen aan te geven, meldt CNN.

Hij was bij het debat van afgelopen dinsdag en zat ook in de Air Force One, waar Trumps besmette adviseur Hope Hicks ook was. Bloomberg meldt dat Luna donderdag met Trump mee zou gaan naar een geldinzamelingsactie op zijn golfclub in New Jersey, maar dat gebeurde niet vanwege zijn recente contact met Hicks.

Het evenement met Trump ging wel door. Nadat Trumps besmetting bekend was geworden, heeft de gouverneur van New Jersey, een Democraat, aanwezigen gevraagd om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals in quarantaine gaan en zich laten te testen.