Bijzondere ontknoping van eerste Touretappe: Adam Yates verslaat tweelingbroer

De eerste etappe van de 110de Tour de France heeft een bijzondere ontknoping opgeleverd. Tweelingbroers Adam en Simon Yates waren in de afdaling samen weggereden en mochten gaan strijden om de ritzege en de eerste gele trui. Een sprintje werd het niet, want Adam reed in de laatste meters weg bij Simon en kon zijn handen in de lucht steken. Tadej Pogacar won het sprintje van de groep favorieten en kwam ook juichend over de streep, vanwege zijn winnende ploeggenoot. Het was niet voor het eerst dat de strijd om de dagzege in de Tour tussen twee broers ging, maar Adam en Simon Yates waren wel de eerste tweelingbroers.

De reactie van Adam Yates na de eerste etappe in de Tour de France. De Brit van UAE pakte de eerste gele trui door zijn tweelingbroer Simon te verslaan. - NOS

Voor de tweede keer in de historie van de Tour was Le Grand Départ in Spanje. Het startsein werd gegeven in Bilbao en 182 kilometer later lag de finishstreep eveneens in Bilbao. En die kilometers waren behoorlijk heuvelachtig. Een massasprint op de eerste dag van deze Tour was dus al bij voorbaat vrijwel uitgesloten. Wel werden er onderweg bergop meerdere sprintjes getrokken, met als doel de eerste bolletjestrui. Ook voor de groene trui, voor de beste sprinter, waren punten te verdienen. Een vijftal renners had wel oren naar die punten en daarbij zat één Nederlander. Tourdebutant Pascal Eenkhoorn (Lotto-Dstny) vormde samen met Lilian Calméjane (Intermarché), Simon Guglielmi (Arkea), Jonas Gregaard (Uno-X) en Valentin Ferron (TotalEnergies) de kopgroep van de dag.

Pascal Eenkhoorn op kop van de kopgroep - Reuters

Eenkhoorn sprokkelde onderweg drie bergpunten en daarnaast ook nog twintig punten voor de groene trui, maar het was niet genoeg om een van beide truien in bezit te krijgen. Kans op de dagzege maakten de vijf koplopers niet. Het peloton liet ze niet ver wegrijden en hield het gat lange tijd stabiel rond de anderhalve minuut. Met nog zeventig kilometer te rijden dacht het peloton de vluchters terug te pakken, maar onder leiding van Gugliemi bleven ze toch nog even voor de grote groep uit spartelen.

Vijftig kilometer voor de finishstreep was het avontuur van Eenkhoorn en zijn medevluchters definitief voorbij, waarna de ploegen van de favorieten zich vooraan het peloton meldden. De UAE-ploeg van Tadej Pogacar en de Jumbo-trein van Jonas Vingegaard en Wout van Aert namen het heft in handen. Op de langste klim van de dag, de Côte de Vivero (4,3 kilometer, 7 procent gemiddeld) trok Pogacar-helper en tijdritkanon Mikkel Bjerg hard door, waardoor veel renners moesten lossen. Bekijk hier de reacties van Mathieu van der Poel en Wout van Aert, die niet konden meestrijden om de ritzege