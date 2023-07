Hockeysters in Pro League in slotfase langs België

Nederland heeft een uiterst moeizame zege geboekt in de Pro League. België leek de ploeg van bondscoach Paul van Ass in Antwerpen op 0-0 te houden, maar werd na rust toch aan de kant gezet: 0-2.

De Belgische vrouwen keken aanvankelijk de kat uit de boom, maar kregen na een kwartier in de smiezen dat er met lef en vechtlust zeker wat te halen viel. Op slag van rust verzuimde het tot drie keer toe om een tik uit te delen.

De Pro League-winnaar kwam in de tweede helft beter in zijn spel, maar ook de Belgen bleven gevaarlijk. Op karakter sleepte Oranje dan toch de zege uit het vuur. Eerst vond Xan de Waard (strafcorner) het net, waarna ook Frédérique Matla trefzeker was.

De Nederlandse selectie is inmiddels in voorbereiding op het EK in het Duitse Mönchengladbach, dat in augustus plaatsvindt.