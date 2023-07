Hockeyers naderen na 6-1 tegen België eindzege Pro League, ook de vrouwen winnen

Na de 4-0 van Jip Janssen (strafcorner) en de 5-0 van Floris Wortelboer deed Nederland het wat rustiger aan. België, vrijdag nog met 7-2 de meerdere over Spanje, deed wat terug via een strafbal van Alexander Hendrickx, maar ontving ook nog een zesde dreun, die vanaf de stick van Thierry Brinkman kwam.

De Oranje-mannen speelden met veel energie en leidden na een aarzelend optreden van de Belgische defensie al na twee minuten door een treffer van Koen Bijen. Via Tjep Hoedemakers en Steijn van Heijningen had Oranje voor rust al een voorschot op de zege genomen.

De Nederlandse vrouwen waren al zeker van de eindzege in de Pro League en daar zijn de mannen nu ook heel dichtbij gekomen na hun zege op olympisch kampioen België, dat bij vlagen volledig de wil werd opgelegd.

De dubbele hockeyconfrontatie met België in de Pro League heeft Nederland twee overwinningen opgeleverd. De Oranje-mannen wonnen in Antwerpen afgetekend met 6-1, terwijl de vrouwen zich eerder op de dag moeizaam naar een 2-0 zege speelden.

België keek aanvankelijk de kat uit de boom, maar kreeg na een kwartier in de smiezen dat er met lef en vechtlust zeker wat te halen viel. Op slag van rust verzuimde het tot drie keer toe om een tik uit te delen.

Nederland kwam in de tweede helft beter in zijn spel, maar ook de Belgen bleven gevaarlijk. Op karakter sleepte Oranje dan toch de zege uit het vuur. Eerst vond Xan de Waard uit een strafcorner het net, waarna ook Frédérique Matla trefzeker was.

Komende dinsdag staat er opnieuw een dubbelprogramma voor beide hockeylanden op het programma.