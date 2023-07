Vanavond op tv: Koning biedt excuses aan voor slavernijverleden • Verdienen aan slavernij

Excuses van de koning

Koning Willem-Alexander heeft in een toespraak excuses aangeboden voor het Nederlandse slavernijverleden. Ook vroeg hij om vergiffenis, omdat zijn voorouders destijds niet hebben ingegrepen tegen het systeem. De historische speech werd uitgesproken op de Nationale Herdenking Slavernijverleden. Vandaag is de start van het herdenkingsjaar, omdat 150 jaar geleden feitelijk een einde kwam aan de slavernij in alle Nederlandse koloniën. Een half jaar geleden maakte premier Mark Rutte al namens de Nederlandse regering excuses voor wat slaafgemaakten is aangedaan.

Vanavond staat de uitzending geheel in het teken van het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Te gast zijn: Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Linda Nooitmeer, bestuurder van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), de organisator van het herdenkingsjaar.