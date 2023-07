Jonker geeft uitleg: 'Kan geen vijf spitsen meenemen naar wereldkampioenschap'

De kogel is eindelijk door de kerk bij het Nederlands vrouwenelftal. De laatste afvallers zijn bekend, waardoor bondscoach Andries Jonker nóg gerichter kan toewerken naar het komende wereldkampioenschap in Australië en Nieuw-Zeeland. Hij gaf zaterdagmiddag tekst en uitleg in het trainingskamp in Limburg. "Je probeert uiteraard een groep samen te stellen waarmee je de meeste kans op succes hebt, maar in Nederland zijn we in het rijke bezit van zes spitsen. En die vinden we allemaal goed", zo begon de keuzeheer. Jonker doelt uiteraard op Vivianne Miedema, Lineth Beerensteyn, Katja Snoeijs, Romée Leuchter, Shanice van de Sanden en Fenna Kalma.

De Nederlandse voetbalvrouwen trainen in Horst - ANP

Miedema ontbreekt al langer wegens een kruisbandblessure. Leuchter, en recentelijk Van de Sanden en Kalma, werden uiteindelijk door Jonker ingelicht. Zij gaan niet mee naar het WK, net als keepster Barbara Lorsheyd. Jonker is duidelijk: "Als ik alle vijf beschikbare spitsen had meegenomen en er raakt vervolgens een middenvelder geblesseerd... Als je dan moet wisselen, is het vervelend om te constateren dat je geen middenvelder op de bank hebt zitten. Het werkt niet zo." En dus was er maar ruimte voor twee spitsen in zijn WK-selectie: Beerensteyn en Snoeijs. "Je moet een aantal harde beslissingen nemen en speelsters die al echt wat hebben laten zien helaas thuislaten. Het is niet anders", aldus Jonker.

WK voetbal bij de NOS Het WK voetbal voor vrouwen in Australië en Nieuw-Zeeland is grotendeels live te zien bij de NOS. We zenden iedere dag een wedstrijd live uit op televisie, NOS.nl en in de NOS-app en uiteraard zitten de wedstrijden van het Nederlands elftal daar ook bij. Oranje opent de groepsfase op zondag 23 juli om 9.30 uur tegen Portugal. Op donderdag 27 juli zijn de Verenigde Staten de tegenstander (03.00 uur) en op dinsdag 1 augustus is dat Vietnam (09.00 uur).

Zondag wordt de zogeheten 'uitzwaaiwedstrijd' tegen België gespeeld. In Kerkrade wordt het volgens Jonker niet meteen een vrolijke bedoening. "Ik vind het publiek hartstikke belangrijk en na afloop gaan we voor hen ook echt tijd vrijmaken, zoals we altijd doen. Tot het laatste fluitsignaal gaat het echter maar om één ding", zegt Jonker. Vergelijking met Portugal Daarmee doelt hij op de WK-voorbereiding, tegen een ploeg die hij vergelijkt met Portugal, op 23 juli de eerste tegenstander op het eindtoernooi. "We willen tegen België onze doelstellingen realiseren. Winnen, goed voetbal spelen en zorgen dat de mensen zeggen: hé, dit is een mooi ploegje."