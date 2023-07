Van Vleuten test benen bergop en slaat meteen slag in Giro Donne: 'Ik verraste mezelf'

Annemiek van Vleuten heeft in de tweede etappe van de Giro Donne meteen haar slag geslagen.

De renster van Movistar, die de Ronde van Italië in 2018, 2019 en 2022 al won, kwam in de rit van 102,1 kilometer van Bagno a Ripoli naar Marradi solo over de finish. Het was bovendien een zege met een gouden randje voor de wereldkampioene.

"Mijn honderdste UCI-overwinning", vertelde Van Vleuten later op de avond in Langs de Lijn op NPO Radio 1. "Ik ben normaal niet zo van de cijfers en de lijstjes, maar dit was me wel medegedeeld ja. Hoewel, ze moesten het me na afloop vertellen. Maar elke overwinning is mooi, deze is net zo mooi als de 99ste."

Eerste test

Tijdens de proloog (door de organisatie als etappe 1 aangeduid) op vrijdag gingen meerdere rensters hard onderuit, waarna de organisatie halverwege besloot de wedstrijd helemaal stil te leggen. De genoteerde tijden telden uiteindelijk niet mee.