Van Vleuten imponeert en pakt overwinning in tweede etappe Giro Donne

Annemiek van Vleuten heeft zaterdagmiddag de tweede etappe van de Giro Donne op haar naam geschreven.

De renster van Movistar, die de Ronde van Italië in 2018, 2019 en 2022 al won, kwam in de eerste etappe van Bagno a Ripoli naar Marradi over 102,1 kilometer solo over de finish.

Nadat de proloog van vrijdag halverwege door het slechte weer was gestaakt, kon de Giro Donne een dag later alsnog echt beginnen.

Van Vleuten sloeg haar slag op de enige klim van de dag, de Passo della Colla. Ze koos op 20 kilometer van de finish de aanval, hield stand in de afdaling en bleef de eerste groep achtervolgers uiteindelijk 45 seconden voor.