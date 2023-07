Nederlandse volleybalsters uitgeschakeld in Nations League na nederlaag tegen Canada

De Nederlandse volleybalsters hebben hun laatste wedstrijd in de groepsfase van de Nations League verloren. Oranje boog in Bangkok met 2-3 (27-25,16-25, 25-18,23-25,9-15) voor Canada en is daardoor uitgeschakeld.

Oranje, dat al sinds 1988 niet meer van Canada verloren had, moest winnen om de kwartfinales nog te kunnen halen. Na een goede start lukte er in de tweede set weinig tot niets meer bij Oranje.

Onder anderen aanvoerster Nika Daalderop en Nova Marring, die in de eerste set nog regelmatig mooie scores lieten noteren, hadden grote moeite met het ijzersterke Canadese blok.

Knap herstel

De ploeg van bondscoach Felix Koslowski herstelde zich vervolgens knap in de derde set. Het blok ging weer lopen en ook nam de servicedruk weer toe. Op 23-22 in de vierde set rook Oranje aan de zege, maar Canada pakte toch de set en was oppermachtig in de vijfde.

Het volgende toernooi dat voor de volleybalsters op het programma staat, is het EK, van 15 augustus tot en met 3 september. De interlandzomer wordt afgesloten met het olympisch kwalificatietoernooi in september, waar een ticket voor de Spelen van Parijs op het spel staat.