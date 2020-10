Iran laat Frans-Iraanse wetenschapper voorlopig vrij

Iran heeft een Frans-Iraanse wetenschapper voorlopig vrijgelaten. De antropoloog Fariba Adelkhah zat sinds juli vorig jaar vast.

Afgelopen mei werd ze veroordeeld tot zes jaar cel omdat ze de Iraanse staatsveiligheid in gevaar had gebracht. Niet duidelijk is wat ze precies zou hebben misdaan.

De 61-jarige Adelkhah is nu bij familie in Teheran, waar ze met een enkelband in de gaten wordt gehouden. Haar advocaat hoopt dat haar voorwaardelijke vrijlating wordt omgezet in een definitieve strafvermindering.

'Eindelijk goed nieuws'

De Franse president Macron en zijn minister van Buitenlandse Zaken Le Drian hadden zich ingespannen voor haar vrijlating. Haar werkgever, de zeer gerenommeerde Science Po-universiteit, heeft verheugd gereageerd.

Eindelijk goed nieuws, twittert de instelling: