Verstappen rijdt concurrenten naar huis en wint sprintrace in Oostenrijk

In regenachtige omstandigheden heeft Max Verstappen de sprintrace op het circuit van Spielberg in zijn voordeel beslist. De WK-leider liet na 24 ronden Sergio Pérez ruim achter zich en voegde acht punten toe aan zijn totaal. Zondag start Verstappen in de hoofdrace van poleposition.

De Nederlander begon zaterdagmiddag al van de eerste plek, maar verloor direct de leiding aan Red Bull-teamgenoot Pérez. Verstappen nam de koppositie snel weer over, al was er na de inhaalacties wel wat gemopper over en weer via de boordradio. Ook Nico Hülkenberg passeerde Pérez.

Alle coureurs hadden enige moeite met de vele stukken nat asfalt, maar noemenswaardige crashes bleven uit op de intermediate banden. Verstappen breidde zijn voorsprong gestaag uit en Pérez hijgde Hülkenberg in de nek.