Verstappen pakt ook poleposition voor sprintrace in Oostenrijk

Max Verstappen mag net als bij de hoofdrace van de Grand Prix van Oostenrijk ook bij de sprintrace vanaf de eerste plek vertrekken. De Nederlander van Red Bull was op het circuit in Spielberg verreweg de snelste, zijn ploeggenoot Sergio Pérez start als tweede.

Nyck de Vries reed een uitstekende eerste kwalificatie en zette daarin de achtste tijd neer. In Q2 kon hij dat kunstje niet nogmaals flikken, waardoor hij vanmiddag om 16.30 uur vanaf de veertiende plek aan de sprintrace begint.

Lewis Hamilton en George Russell hadden een moeizame sprintkwalificatie. Hamilton zag een tijd worden afgepakt vanwege het overschrijden van de baanlimieten en haalde Q3 niet. Russell moest afhaken door een technisch probleem met zijn auto.

Verstappen tevreden

Verstappen maakte in de derde sessie indruk met een tijd van 1.04,1.04,613. Het lukte hem om verstandig om te gaan met de veranderende weersomstandigheden. Voor de sprintkwalificatie had het flink geregend, tijdens de sessie was het droog.