Renske Leijten (SP) verlaat na 17 jaar Tweede Kamer: 'Weg uit giftig Den Haag'

Renske Leijten, prominent Kamerlid voor de SP, stopt met haar parlementaire werk. Dat heeft ze aangekondigd op de partijraad van de SP, meldt de partij. Leijten zat bijna 17 jaar voor de SP in de Tweede Kamer.

"Het is voor mij nu tijd om uit de Haagse bubbel te stappen en me op een andere manier bezig te houden met onze democratie. Het is tijd om de echte samenleving weer op te zoeken en daar mensen te gaan organiseren", schrijft ze in een toelichting. De SP kent een lange traditie van buitenparlementaire acties.

In haar toespraak tot de partijraad zei Leijten dat ze stopt met de politiek in Den Haag, "waar het giftig is en waar het te traag gaat". Wat ze precies gaat doen is niet duidelijk, maar ze blijft wel actief voor haar partij.

Leijten (44) voerde in de Tweede Kamer onder meer het woord over zorg, maar werd vooral bekend als een van de blootleggers van het toeslagenschandaal, samen met Pieter Omtzigt en Denk-Kamerlid Farid Azarkan.

Ze is zeer kritisch over de manier waarop het kabinet de afhandeling van de affaire ter hand heeft genomen. Dat duurt veel te lang, waardoor mensen die ten onrechte als fraudeur zijn aangemerkt nog steeds niet voldoende gecompenseerd zijn, vindt Leijten.

Voordat ze in 2006 gekozen werd in de Tweede Kamer, werkte ze als leraar Nederlands en was ze voorzitter van SP-jongerenorganisatie ROOD.

Komende dinsdag neemt Leijten afscheid van de Kamer. Een dag later wordt haar opvolger geïnstalleerd: Nicole Temmink. Zij is nu nog fractiemedewerker van de SP.

'Stem van de mensen'

Partijleider Lilian Marijnissen is vol lof over de afscheidnemende Leijten: "Een echte stem van de mensen, altijd betrokken en bevlogen en voor iedereen benaderbaar. Renske laat zien hoe je in het parlement actief kunt zijn zonder parlementair te worden. Gelukkig blijft ze actief in de SP, maar we zullen haar in Den Haag ontzettend missen."

Ook vanuit andere partijen wordt gereageerd op het vertrek van Leijten. PvdA-leider Attje Kuiken noemt het "ontzettend jammer" dat Leijten stopt. "Weinigen kunnen zich meten met jouw dossierkennis, je passie en je strijdvaardigheid", zegt ze op Twitter.

Caroline van der Plas van BBB ziet Leijten als een voorbeeld. Ze spreekt van "een verdrietige dag" en "een aderlating".

Pieter Omtzigt roemt haar rol in het aan de kaak stellen van de uit de hand gelopen fraudejacht door de Belastingdienst: