President Trump voelt zich veel beter dan gisteren, toen hij in het ziekenhuis werd opgenomen. Hij zegt dat in een videoboodschap die hij heeft geplaatst op Twitter.

Trump voelde zich naar eigen zeggen gisteren niet zo goed, maar dankzij de inzet van het "fantastische" personeel in het Walter Reed-ziekenhuis is dat snel verbeterd.

Hij zegt dat hij hard op weg is naar herstel en dat hij snel terug zal zijn. De komende dagen zullen moeten uitwijzen of dat mogelijk is.