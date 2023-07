Explosies bij woningen in Breda en Capelle aan den IJssel

Bij explosies vannacht is een aantal woningen in Breda en Capelle aan den IJssel beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond.

Om 04.15 uur ging een explosief af in de wijk Tuinzigt in Breda. Bij twee woningen aan de Meidoornstraat werden alle ruiten aan de voorkant vernield, laat een politiewoordvoerder weten bij Omroep Brabant.

"Ook vlogen de dakpannen van een overkapping", aldus de woordvoerder. "Overal op straat liggen glasscherven en kapotte dakpannen." Als gevolg daarvan raakten in Breda ook twee auto's en een scootmobiel beschadigd.

De geschrokken bewoners van de twee huizen vluchtten naar buiten. De politiewoordvoerder: "In het ene huis waren op het moment van de explosie drie bewoners aanwezig, in het andere vier."

De bewoners van de twee getroffen woningen hebben aangifte gedaan.

Vuurwerkbom en benzine

Eerder vannacht ging ook een explosief af bij een woning aan de Ericastraat in Capelle aan den IJssel. Rond 00.15 uur sneuvelde een ruit bij een ontploffing. Er ontstond kort brand, maar die richtte nauwelijks schade aan. Omstanders zeggen dat gebruik is gemaakt van een vuurwerkbom en benzine, meldt Rijnmond.

In het huis in Capelle waren op het moment van de ontploffing een man, een vrouw en twee kinderen van anderhalf aanwezig. Zij zijn niet gewond geraakt.

Begin mei ging in de portiek van dezelfde woning ook een explosief af. Burgemeester Peter Oskam sloot de woning toen voor twee weken. Ook de naastgelegen woning waarmee het portiek wordt gedeeld, werd tijdelijk gesloten.

Capelle aan den IJssel ligt vlak bij Rotterdam, waar dit jaar al tientallen explosies zijn geweest die veelal in verband worden gebracht met de drugshandel. Of de ontploffingen in de Ericastraat verband houden met die in Rotterdam kan de politie niet zeggen.