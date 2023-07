Getuige doodschieten Nahel bij Parijs: 'Zijn voet schoot van de rem'

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

De getuige zegt dat ze met een geleende Mercedes een tochtje door Nanterre maakten en geen alcohol of drugs hadden gebruikt.

Ze reden inderdaad op een busbaan, zoals de politie zegt, toen ze twee motoragenten achter zich aan kregen. Volgens de politie beging de bestuurder meerdere verkeersovertredingen en negeerde hij het bevel om de auto aan de kant te zetten. De getuige zegt daar niets over.

Klap met pistool

Uiteindelijk stopte de auto voor een rood verkeerslicht. De getuige zegt dat een van de agenten Nahel vroeg om zijn raampje naar beneden te draaien en zou toen "zet de motor af of ik schiet" hebben gezegd.

De spanning liep daarna verder op. "Toen richtte hij een pistool op zijn slaap en zei: 'beweeg niet, of ik schiet een kogel door je kop'." De tweede politieman zou toen "Schiet" hebben gezegd. De eerste zou Nahel daarna een klap met de achterkant van het pistool hebben gegeven.

In de lezing van de Parijse politie schoot de agent toen Nahel de auto weer startte en ervandoor ging. Volgens de getuige liet Nahel het rempedaal los toen hij een derde klap had gekregen. Omdat de auto een automatische versnelling had, schoot hij daardoor vooruit, luidt de verklaring.

Bang

Nadat de auto met de dodelijk gewonde Nahel op een paal was gebotst, ging deze getuige ervandoor. Hij zegt dat hij bang was dat de politie ook hem zou neerschieten.

De andere passagier kon dinsdag meteen worden aangehouden. Nadat hij was gehoord werd hij nog diezelfde dag vrijgelaten.