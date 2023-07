Duitse milieuminister: 'probleemwolven' vaker afschieten

Zogenoemde "probleemwolven" in Duitsland moeten vaker kunnen worden afgeschoten. Dat zegt de Duitse milieuminister Steffi Lemke in een interview in de Neue Osnabrücker Zeitung. Volgens Lemke is dat nodig om de maatschappelijke "acceptatie te behouden voor de bescherming van de wolf".

Net als in Nederland neemt de wolvenpopulatie in Duitsland toe, waardoor vee gevaar loopt. Daarom moeten sommige wolven afgeschoten kunnen worden, betoogt Lemke. "Het is mogelijk om wolven neer te schieten die hebben geleerd hogere hekken te beklimmen of die te dicht bij mensen komen. Deelstaten kunnen dat conform de wet uitvoeren. Van deze mogelijkheid zou in de toekomst meer gebruik moeten worden gemaakt", zegt ze.

"We willen ervoor zorgen dat de procedures minder bureaucratisch en praktischer worden", zegt de minister.

De wolf valt binnen de EU onder de habitatrichtlijn, en is daardoor een beschermde diersoort. Arie Trouwborst, hoogleraar Natuurbeschermingsrecht zei eerder tegen Nieuwsuur wat dat betekent: "Om een wolf te kunnen afschieten, moet aan drie voorwaarden worden voldaan: allereerst moet er een doel zijn, zoals het voorkomen van schade aan vee. Dan moet duidelijk zijn dat dat doel niet op een andere manier kan worden bereikt, bijvoorbeeld door de wolf weg te jagen of hekken te plaatsen. En ten derde mag het afschieten van de wolf geen afbreuk doen aan de gunstige staat van instandhouding van de populatie."

Afgesneden wolvenkop

Wat een gewenste wolvenpopulatie is, is niet duidelijk vastgesteld. "Het Europees Hof van Justitie heeft hier nog geen duidelijke uitspraak over gedaan, eigenlijk weten we nog niet precies hoe het zit", zei Trouwborst. Ondanks de Europese richtlijnen mogen er dus in Duitsland wel wolven worden afgeschoten als de wolf vee aanvalt, of als er een gevaar dreigt voor de mens.

Lemke zegt dat de balans bewaard moet worden tussen natuurbehoud en de bescherming van grazende dieren: "We moeten weer leren leven met wolven. Als wij als mensen beweren dat wij de enigen zijn die mogen profiteren van de natuur op deze planeet, dan wordt het heel, heel eenzaam voor ons", zegt de milieuminister tegen de krant.

Dat de wolf ook in Duitsland leidt tot hoogoplopende emoties, bleek ook in april. Toen werd een afgesneden wolvenkop achtergelaten bij een Duitse natuurbeschermingsorganisatie. Op het doden van een wolf staat een straf van 5 jaar cel of een boete van 50.000 euro. De natuurorganisatie waar de kop werd gevonden, heeft een beloning uitgeloofd van 3000 euro.