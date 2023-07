Vier races van de waarheid voor ploeterende De Vries: 'Hij moet nu gaan presteren'

Hij deelt de rode lantaarn met Williams-coureur Logan Sargeant en is dit seizoen vooralsnog de grootste tegenvaller van het startveld: Nyck de Vries heeft het zwaar in zijn eerste Formule 1-jaar. De trieste tussenbalans na acht grands prix: nul punten, spins, uitglijders en te trage rondetijden. Juli wordt voor de 28-jarige Fries de maand van de waarheid. De Vries krijgt van zijn renstal AlphaTauri vier races de tijd om te bewijzen dat hij in de Formule 1 hoort. Het lijdend voorwerp serveert in Oostenrijk, waar dit weekend de negende GP van het seizoen is, ingestudeerde oneliners. "Ik ben volwassen genoeg om te weten hoe deze wereld in elkaar steekt. Ik weet dat ik niet goed genoeg heb gepresteerd en ben zelf ook niet tevreden, maar het potentieel is er. Het moet alleen een keer op zijn plek vallen."

De Vries: "Geduldig zijn en blijven. Dat is cruciaal. Vooral niet forceren, want dan gaat het juist fout. Focussen op de zaken waar ik invloed op heb en doorgaan op de ingeslagen weg. Optimaliseren wat we hebben en punten scoren." Dat is volgens De Vries het recept voor betere tijden. Op papier oogt het logisch en haalbaar. De praktijk blijkt weerbarstig. Na een teleurstellende kwalificatie start hij de race vanaf de laatste plek. Kritische Marko De Vries lag vanwege magere prestaties al onder een vergrootglas, maar hij kreeg onlangs kritiek uit onverwachte hoek. Red Bull-zetbaas Helmut Marko sneerde er in een podcast lustig op los. De Oostenrijker, die verantwoordelijk was voor het vastleggen van De Vries, klapte uit de school over een meningsverschil met Max Verstappens teambaas Christian Horner. "Christian wilde Nyck niet, ik wel. Voorlopig lijkt het erop dat hij gelijk had." "Dr. Marko zou het appreciëren als ik hier aantoon dat hij wel de goede keuze heeft gemaakt. Dat is alles wat ik kan zeggen en doen. Ik doe mijn best en heb geen zin om te reageren op alle geluiden", reageert De Vries op de kritiek uit eigen kring.

AlphaTauri-coureur Nyck de Vries begint dit weekeinde zonder punten aan de Grote Prijs van Oostenrijk en staat daardoor nog altijd onder druk. - NOS

Er volgt een ongemakkelijk moment: terwijl hij in een persconferentie tekst en uitleg geeft over zijn aanvaring met Kevin Magnussen in de GP van Canada van twee weken geleden, tovert de regisseur in een oogwenk de beelden op het scherm. De AlphaTauri en de Haas raken elkaar en ze missen de bocht. "Leuk zeg, een herhaling van mij en Kevin!" Stoïcijns praat De Vries door. "Ik heb het niet goed gedaan in Canada. Het moet beter, maar de gaten in de middenmoot zijn zo marginaal dat je bij een klein foutje meteen op het verkeerde been staat. Dat is het verschil tussen elfde worden of twintigste. Zo competitief is het." Ondanks de tegenwind blijft de Friese coureur opgewekt. "Er komen nu vier races op circuits die ik ken: Silverstone, de Hungaroring, Spa-Francorchamps en ook de thuisrace hier op de Red Bull Ring. Het helpt als je een baan goed kent. Dat geeft vertrouwen om meteen te pushen. Vier GP's in vijf weken: er komt een mooie tijd aan." Nu presteren De Vries laat het hoofd dus niet hangen, maar duidelijk is dat de komende weken bepalend zijn voor zijn toekomst in de Formule 1. De leiding van zijn renstal houdt hem niet langer uit de wind. "We hadden meer van Nyck verwacht", zegt teambaas Franz Tost. "Hij komt op heel veel fronten net tekort. Als je in elke bocht een fractie van een tiende verliest, lijkt dat weinig. Maar als je dat in alle bochten doet, gaat het hard. Dan verlies je zo een seconde. Nyck moet nu gaan presteren. Hopelijk lukt dat."

Helmut Marko langs de Red Bull Ring - Reuters