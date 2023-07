Voor Gino's hond Pello wil Bilbao geel pakken: 'Na het ongeluk leek alles zinloos'

Daags voor de Tourstart in Bilbao gaat Pello Bilbao in op zijn overleden ploeggenoot Gino Mäder en diens hond. Mäder adopteerde de hond uit een asiel in Bilbao en vernoemde hem naar zijn ploeggenoot. - NOS

"Maar na het ongeval met Gino leek alles zinloos", vertelt Bilbao. "Ik was totaal niet meer gemotiveerd voor de Tour. Maar na een paar dagen met mijn familie drong het tot me door dat het een unieke dag in mijn leven zou worden. Mijn enige optie was om mijn gevoelens en verdriet om te zetten in de energie om iets bijzonders te doen."

Op papier is Bilbao een kanshebber voor de winst in de eerste etappe en het eerste geel. Maandenlang had hij uitgekeken naar de Tourstart over zijn trainingswegen, door zijn geboorteplaats Guernica en met aankomst in - jawel - Bilbao.

"Toen hij het me vertelde, dacht ik dat hij een grapje maakte", vertelt Bilbao daags voor de Tour de France. "Maar het was geen grapje. Ik denk dat hij een band had met het Baskenland en het zou mooi zijn als we die band kunnen voortzetten met een overwinning.

Spoken uit het verleden

Een kilometer of 25 van Bilbao (de stad) in het Baskische dorp Ermua boog Pedro Horrillo zijn hoofd toen hij hoorde van het overlijden van Mäder. "Natuurlijk dacht ik terug aan mijn eigen valpartij. Het was in de Giro van 2009 in de afdaling van Culmine di San Pietro. Dat zou je kunnen vertalen als 'Pedro's eindpunt', mijn laatste kunstje. Ik viel tientallen meters in het ravijn. De bomen en het struikgewas braken mijn val en ik kwam terecht op een rots. De bomen braken de botten in mijn lijf, maar redden mijn leven. Gino heeft dat geluk niet gehad."

"Ik moest denken aan wat mijn ploegmaat Mauricio Ardila me later vertelde. We waren kamergenoten die Giro. Terwijl ik in het ziekenhuis voor mijn leven vocht, stond mijn koffer gewoon op de kamer. Hij vertelde dat hij nachtenlang niet geslapen had en voortdurend op zijn telefoon keek of er nog nieuws was. Zo moeten de ploeggenoten van Mäder ook gezeten hebben."