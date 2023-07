Etappe 1: Pakt Van der Poel in Baskenland direct de eerste gele trui?

De 110de editie van de Tour de France gaat vandaag van start in Spanje, voor het eerst in 31 jaar, toen de Tour in San Sebastian begon.

Dit keer is Bilbao de startplaats van het grootste wielerspektakel ter wereld. De Tour begint niet met een traditionele rit tegen de klok, maar met een rit in lijn over 181 kilometer.

De karavaan zet zich om 12.30 uur in beweging naast San Mamés, het indrukwekkende stadion van voetbalclub Athletic. Daarna krijgen de renners direct een pittige etappe voor de kiezen, want de rit van en naar Bilbao telt vijf gecategoriseerde klimmetjes.