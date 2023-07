Al 20 jaar gestopt, toch krijgt honkballer Bonilla nog elk jaar 1 miljoen euro

Het is vandaag 1 juli. De dag waarop de 60-jarige oud-honkballer Bobby Bonilla weer met een lach naar zijn bankrekening kijkt. Want hoewel hij sinds 2001 niet meer op het veld staat, krijgt hij nog altijd jaarlijks ruim 1 miljoen euro overgemaakt door zijn voormalige club New York Mets. Happy Bobby Bonilla Day! Het is de Mets en haar vele fans al jaren een doorn in het oog. Waarom betaalt de club jaarlijks geld aan een oud-speler, die geen enkele functie meer vervult? Andere clubs in de Amerikaanse honkbalcompetitie, de Major League Baseball, smullen ervan. Beste speler Eind jaren '80 brak Bonilla door bij Pittsburgh Pirates, om daar uit te groeien tot een van de beste spelers van de competitie. Tussen 1992 en 1995 speelde hij in New York bij de Mets om daar in 1999 voor één jaar terug te keren. Wanneer Bonilla terugkeert, is hij nog maar een schim van de speler die zes keer werd verkozen tot All-Star en zelfs de World Series won. Hij zit in Queens veel op de bank en uit zijn frustratie geregeld door met manager Bobby Valentine te botsen.

Via onder meer Baltimore Orioles keerde Bonilla in 1999 terug bij de Mets - ANP

De druppel die de emmer doet overlopen komt aan het einde van het seizoen. Terwijl de Mets in de finale van de National League uitgeschakeld worden door Atlanta Braves zit Bonilla in de kleedkamer te kaarten met een teamgenoot. De Mets ontslaan Bonilla, maar omdat hij nog een doorlopend contract heeft, zijn ze hem nog bijna 6 miljoen euro verschuldigd. Investeren en beleggen De eigenaar van de Mets had op dat moment geld zitten in het bedrijf van belegger Bernie Madoff. Op advies van Madoff deed de club Bonilla een voorstel om de uitbetaling van die 6 miljoen uit spreiden over een periode van 25 jaar, met 2011 als ingangsdatum - 12 jaar later. Dat alles tegen 8 procent rente. De miljoenen die daarmee - voorlopig - van de Mets bleven, werden geïnvesteerd in het bedrijf van Madoff, tegen een zeer hoge en aantrekkelijke rente. Win-win, dus, aangezien de club de extra investering ruimschoots terug zou verdienen.

Bernie Madoff zette de grootste Ponzi-fraude in de geschiedenis op poten, hij overleed in 2021 - ANP

Enkele jaren later viel Madoff echter door de mand. Zijn lucratieve systeem bleek een piramidespel, zonder onderpand. In Amerika noemen ze het een 'Ponzi Scheme', naar de Italiaanse oplichter Charles Ponzi, die in de eerste helft van de twintigste eeuw vele Amerikanen en Canadezen hun spaargeld afhandig maakte. Bij deze manier van oplichting krijgen investeerders rendement uitgekeerd uit de inleg van nieuwe investeerders. Een luchtbel, die elk moment kan worden doorgeprikt. Bij Madoff was dat op 11 december 2008, toen hij gearresteerd werd wegens fraude en oplichting. Madoff werd veroordeeld tot 150 jaar cel en de miljoenen van zijn investeerders verdampten, maar de verplichting van de Mets tegenover oud-speler Bonilla bleef staan.

Bobby Bonilla - Getty Images

Bonilla moest na 1999 dus meer dan tien jaar op zijn geld wachten, maar door de rente zag hij zijn nog te krijgen salaris wel groeien naar 29,8 miljoen dollar. Door dat bedrag uit te smeren over 25 jaar, krijgt Bonilla tot en met 2035 elk jaar 1,193,248.20 dollar van de Mets. Hij zal tegen die tijd 72 jaar zijn. Het bedrag wordt elk jaar overgemaakt op 1 juli, waardoor een aantal Mets-fans die dag sarcastisch Bobby Bonilla Day begon te noemen. Ze 'vieren' zo een van de slechtste contracten ooit in de sport. 'Groter dan mijn verjaardag' Bonilla zelf kan er alleen maar om lachen. "Deze dag is veel groter dan mijn verjaardag. Ik geniet ervan. Ik krijg altijd ongelofelijk veel berichten en dat bezorgt me altijd een lach op mijn gezicht. Ik ben blij dat ik destijds de uitbetaling heb uitgesteld."

Hoe verging het Bonilla? Bobby Bonilla was na zijn vertrek bij de Mets nog niet klaar met honkballen. In 2000 tekende hij bij Atlanta Braves en een jaar later bij St. Louis Cardinals. Daar speelde hij zonder veel hoogtepunten, overigens. Eind 2001 zette hij een punt achter zijn loopbaan.