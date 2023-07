Wekdienst 1/7: Herdenking slavernijverleden met koning • Tour van start

Eerst het weer: De dag begint overwegend bewolkt en het regent van tijd tot tijd. In de loop van de middag wordt het in het westen droog. De wind is meest matig tot vrij krachtig aan zee en het wordt niet warmer dan een graad of 20.

Goedemorgen! In Amsterdam wordt het slavernijverleden herdacht, 150 jaar na de afschaffing van de slavernij. En in Bilbao, Spaans Baskenland, begint vanmiddag de Tour de France.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En check hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Amsterdam vindt de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden plaats. Koning Willem-Alexander houdt een toespraak. Ingewijden verwachten dat de koning excuses zal maken voor het slavernijverleden, zoals premier Rutte in december al deed namens de regering.

In het Amsterdam UMC gaat het eerste Kinderbuikcentrum van Nederland open. Dat richt zich helemaal op de honderden kinderen die te maken hebben met ernstige buikaandoeningen.

In Florida wordt de Europese ruimtetelescoop Euclid gelanceerd. De telescoop gaat onderzoek doen naar donkere materie en donkere energie in het heelal.

En de Tour de France begint met een heuvelrit door Spaans Baskenland, met Bilbao als start- en finishplaats. De etappe is te volgen bij de NOS vanaf 12.25 uur op NPO 2.

Wat heb je gemist?

Het aantal files op de Nederlandse wegen is het afgelopen half jaar fors gestegen. Volgens de ANWB was de filezwaarte (het aantal kilometers file vermenigvuldigd met de duur) in de eerste zes maanden van het jaar 15 procent groter dan in dezelfde periode in 2019. In dat jaar, nog voor de coronabeperkingen, was de filezwaarte tot dusverre het grootst.

De ANWB stelt vast dat de dagelijkse files direct zijn teruggekeerd sinds de laatste coronamaatregelen in maart vorig jaar werden ingetrokken. Het effect van het toegenomen thuiswerken is nauwelijks meer te zien. De stijging van het aantal files geldt in zowel de ochtend- als de avondspits.

Het fileprobleem doet zich volgens de ANWB ook voor in steeds meer regio's. Noord-Brabant is de provincie met de grootste toename van de filezwaarte, namelijk 36 procent.

De drukte spits van het afgelopen half jaar was op 6 april, de donderdag voor Pasen. Op die regenachtige middag telde de ANWB 1491 kilometer file.

Ander nieuws uit de nacht:

Twitter minder toegankelijk voor niet-leden: De zichtbaarheid van tweets in de webversie van het sociale medium wordt beperkt als "tijdelijke noodmaatregel", zegt Twitter-topman Elon Musk.

Reiziger schiet twee agenten dood op vliegveld Moldavië: De dader is een 43-jarige reiziger uit Tadzjikistan die het vuur opende toen hem de toegang tot het land werd ontzegd.

Ontvoerde politiemensen Mexico na drie dagen vrijgelaten: De gouverneur van de zuidelijke staat Chiapas heeft dat bekendgemaakt, maar gaf verder geen details over de vrijlating.

En dan nog even dit:

Een kind krijgen via een draagmoeder kon al in Nederland, maar specifieke wetgeving is er nog niet. Dat moet gaan veranderen met het wetsvoorstel 'kind, draagmoederschap en afstamming'. Kersverse vaders Duco en Ron én hun draagmoeder Esther juichen het toe: