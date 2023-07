Ontvoerde politiemensen Mexico na drie dagen vrijgelaten

In Mexico zijn zestien politiemensen vrijgelaten die drie dagen geleden werden ontvoerd. De gouverneur van de zuidelijke staat Chiapas heeft dat bekendgemaakt, maar gaf verder geen details over de vrijlating.

Volgens president López Obrador werken de slachtoffer in een gevangenis, bijvoorbeeld als bewaker of als administratief medewerker. Ze werden dinsdag op een snelweg overvallen door gewapende mannen in busjes, toen ze hun werk in een bus hadden verlaten. De daders namen alle mannen mee, de zeventien vrouwen lieten ze ongemoeid.

De gijzelnemers eisten het ontslag van drie hoge politiefunctionarissen. Ook wilden ze dat een andere bende de eveneens ontvoerde plaatselijke zangeres Nayeli Cinco zou vrijlaten.

Duizend agenten

De politie had meer dan duizend mensen ingezet om de mannen te zoeken. Maar ze verschenen op eigen houtje in een pick-uptruck bij het hoofdkwartier van de politie in Tuxtla Gutiérrez. Familie had hen daar opgewacht.

Het geweld in Mexico heeft zich de laatste maanden ook naar het zuiden van het land uitgebreid. Drugsbendes blokkeren snelwegen en er zijn gevechten, moordpartijen en verdwijningen.