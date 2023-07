Files weer helemaal terug, inmiddels meer dan in de pre-coronatijd

Het aantal files op de Nederlandse wegen is het afgelopen half jaar fors gestegen. Volgens de ANWB was de filezwaarte (het aantal kilometers file vermenigvuldigd met de duur) in de eerste zes maanden van het jaar 15 procent groter dan in dezelfde periode in 2019. In dat jaar, nog voor de coronabeperkingen, was de filezwaarte tot dusverre het grootst.

De ANWB stelt vast dat de dagelijkse files direct zijn teruggekeerd sinds de laatste coronamaatregelen in maart vorig jaar werden ingetrokken. Het effect van het toegenomen thuiswerken is nauwelijks meer te zien. De stijging van het aantal files geldt in zowel de ochtend- als de avondspits.

Het fileprobleem doet zich volgens de ANWB ook voor in steeds meer regio's. Noord-Brabant is de provincie met de grootste toename van de filezwaarte, namelijk 36 procent.

De drukte spits van het afgelopen half jaar was op 6 april, de donderdag voor Pasen. Op die regenachtige middag telde de ANWB 1491 kilometer file.