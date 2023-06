Twitter minder toegankelijk voor niet-leden

Berichten op Twitter zijn alleen nog te zien voor mensen die zijn ingelogd op het platform. De zichtbaarheid van tweets in de webversie van het sociale medium wordt beperkt als "tijdelijke noodmaatregel", zegt Twitter-topman Elon Musk.

Twitter onderscheidde zich ten opzichte van andere sociale media onder meer vanwege de grote toegankelijkheid. Berichten waren ook zichtbaar voor niet-leden.

Het sociale medium heeft niet zelf bekendgemaakt dat het beleid is gewijzigd, maar Musk heeft de beperkende maatregel wel toegelicht in reactie op gebruikers die het was opgevallen. Volgens hem werden er "zo veel data geplunderd dat de dienstverlening voor normale gebruikers in gevaar kwam".

Musk zegt dat er op zijn minst honderden organisaties zijn die "op agressieve wijze gegevens van Twitter opzuigen". Daarmee doelt hij onder meer op OpenAI, dat voor zijn ChatGPT-programma allerlei openbare data gebruikt.