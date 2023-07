Kluivert terug als hoofdtrainer, bij Turkse nummer vier Adana Demirspor

Het hing al enige dagen in de lucht en is nu ook bevestigd door Adana Demirspor: Patrick Kluivert wordt de nieuwe trainer van de nummer vier van afgelopen seizoen in de Turkse Süper Lig. De 47-jarige oud-international van Oranje tekent voor twee seizoenen bij de club uit het zuiden van Turkije.

Daarnaast was Kluivert in andere functies werkzaam in de voetballerij. Hij was hoofd jeugdopleiding bij FC Barcelona en als sportief directeur bij Paris Saint-Germain. Zijn laatste functie was die van interim-bondscoach van Curaçao in oktober 2021.

Conference League

Met Adana Demirspor, waar onder anderen oud-AZ-speler Jonas Svensson onder contract staat, neemt Kluivert het op 27 juli in Roemenië op tegen CFR 1907 Cluj in de tweede voorronde van de Conference League. De return is op 3 augustus in Adana.