Van Vleuten blij dat ze kletsnatte Giro-rit 'zonder kleerscheuren' doorkwam

Annemiek van Vleuten is blij dat ze zonder schrammen in haar Toscaanse hotel zit. Het was een kletsnatte, glibberige en daardoor gevaarlijke openingsrit van de Giro d'Italia Donne, de Ronde van Italië voor vrouwen. De organisatie annuleerde vrijdag de 4,4 kilometer lange tijdrit, nadat meerdere rensters hard onderuit waren gegaan en het maar niet stopte met regenen. De helft van de rensters was toen al gefinisht. De genoteerde tijden tellen echter niet mee. De Italiaanse Letizia Paternoster klokte de snelste tijd, Van Vleuten en Marianne Vos reden een seconde langzamer. Allemaal voor niks dus. "Dat is op zich nog niet zo erg", zegt de 40-jarige Van Vleuten. "Maar wel 4,4 kilometer in gevaarlijke omstandigheden. Ik ben blij dat ik zonder kleerscheuren over de streep ben gekomen. Er zijn heel wat andere rensters die ook hebben gereden, waarvan ongeveer de helft is gevallen."

Eerder op de dag legde de organisatie van de Giro Donne de race al even twintig minuten stil wegens te harde regenval. Toen de rensters daarna nog steeds onderuit gleden en het alsnog te glad bleek, werd de rit afgelast. Putdeksels kwamen omhoog "Heel goed dat het is geannuleerd", zegt Van Vleuten. "Je kent het wel, dat glimmende asfalt en als er dan veel auto's overheen zijn geweest met veel olie, dan is het gewoon een ijsbaan." "De reden dat het is afgelast is niet vanwege de gladheid, maar omdat de regenval op een gegeven moment zo heftig was", voegt de winnares van de Giro Donne in 2022 toe. "Er kwamen zelfs putdeksels omhoog." Het gevaar voor de rensters was te groot om verder te racen. Van Vleuten: "Als het glad is moet je langzamer gaan, maar als mensen willen winnen worden er altijd risico's genomen. Ik hoefde vandaag niet te winnen, maar wilde de Giro vooral niet verliezen. Zelfs op de rechte stukken ging mijn achterwiel van links naar rechts, dus ik was gewaarschuwd."

De start van Giro d'Italia Donne, de Ronde van Italië voor vrouwen, is vroegtijdig gestaakt doordat het weer te slecht werd. - NOS

Met de beslissing van de organisatie om de koers te annuleren, zijn de rensters in bescherming genomen. Een beslissing die in lijn is met de luider geworden roep om een veiligere wielersport, nadat anderhalve week geleden wielrenner Gino Mäder was overleden na een crash in de Ronde van Zwitserland. Een neutrale organisatie, ontstaan uit het project SafeR, moet aanbevelingen gaan doen zodat de koersveiligheid wordt vergroot. Om wat voor aanbevelingen het gaat, wordt nu onderzocht. "De huidige situatie heeft ervoor gezorgd dat deze koers is geannuleerd en dat het in ieder geval de helft van de rensters bespaard is gebleven om risico's te nemen", zegt Van Vleuten. "Er zit vooruitgang in."

