Opnieuw rellen in Frankrijk, 'maar geweld minder intens'

In Frankrijk zijn voor de vierde nacht op rij rellen uitgebroken, maar ze leken minder omvangrijk dan de afgelopen nachten. Minister Darmanin van Binnenlandse Zaken noemde bij een nachtelijk bezoek aan de politie in de buurt van Parijs het geweld "minder intens" dan eerder. Wel zijn verspreid over het land opnieuw bijna 500 mensen opgepakt.

In Frankrijk is het al een paar dagen zeer onrustig na de dood van een 17-jarige jongen. De afgelopen drie dagen braken er ongeregeldheden uit in verschillende steden.

De autoriteiten hadden vannacht opnieuw meer mensen ingezet om de onrust te lijf te gaan. Het ging om 45.000 agenten, zei minister Darmanin tegen tv-zender TF1. Een nacht eerder waren het er nog zo'n 40.000. Ook zette de gendarmerie pantserwagens in. "Ik weet dat ik op jullie inzet kan rekenen", scheef Darmanin in een bericht aan hulpverleners.

Marseille

In grote delen van het land leek de situatie dus minder ernstig, maar uitzondering was Marseille. Daar zijn volgens Franse media zeker 95 mensen opgepakt. 's Middags sloegen plunderaars onder meer toe in een wapenwinkel en namen ze wapens mee. Er is volgens de politie geen munitie buitgemaakt.

Ook in onder meer Lyon en Grenoble werden door de krant Le Dauphiné plunderingen gemeld.

In Parijs was een protest op het bekende Place de la Concorde verboden. De honderden betogers die er waren samengekomen, zijn weggehaald. Van gewelddadigheden zou geen sprake zijn. Op diverse pleinen in Parijs geldt een samenscholingsverbod.

Veel ov ligt plat

Minister Darmanin had verder de opdracht gegeven om het Parijse bus- en tramverkeer vanaf 21.00 uur "tot nader order" stil te leggen. In Marseille ligt het volledige ov-netwerk sinds 18.00 uur plat op bevel van de politie.

Op sommige plaatsen is ook een avondklok van kracht voor bepaalde groepen. Zo mogen minderjarigen in delen van Roubaix (in het noorden van het land) niet zonder begeleiding over straat tot 05.00 uur 's ochtends.