Franse minister: komende uren zijn beslissend, 45.000 agenten ingezet

De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de komende uren "beslissend" zullen zijn. In Frankrijk is het al een paar dagen zeer onrustig na de dood van een 17-jarige jongen. De afgelopen drie dagen braken er rellen uit in verschillende steden, waarbij honderden mensen werden opgepakt.

De autoriteiten hebben vanavond en vannacht opnieuw meer ingezet om de onrust te lijf te gaan. Het gaat om 45.000 agenten, zei minister Darmanin tegen tv-zender TF1. Gisteren waren het er nog zo'n 40.000. Ook zal de gendarmerie pantserwagens inzetten. "Ik weet dat ik op jullie inzet kan rekenen", schrijft minister Darmanin in een bericht aan hulpverleners.

Her en der al aanhoudingen en geweld

In Marseille zijn vanavond al 36 mensen zijn aangehouden, zo meldt de Franse publieke zender Franceinfo. In de Zuid-Franse stad zijn demonstraties vanavond verboden en is aan restaurants gevraagd om de zaak eerder te sluiten. Ook in Lyon is het onrustig. In de stad Grenoble worden door de krant Le Dauphiné plunderingen gemeld.

In Parijs is een protest op het bekende Place de la Concorde in Parijs verboden. De betogers die er al zijn, volgens Franceinfo gaat het om honderden mensen, worden weggehaald. Van gewelddadigheden zou geen sprake zijn. Op diverse pleinen in Parijs geldt een samenscholingsverbod.

Veel ov ligt plat

Minister Darmanin heeft verder de opdracht gegeven om het bus- en tramverkeer vanaf 21.00 uur stil te leggen. Het Parijs vervoersbedrijf RATP waarschuwt reizigers dat deze maatregel "tot nader order van kracht is". In Marseille ligt het volledige ov-netwerk sinds 18.00 uur plat op bevel van de politie, waarschuwt vervoerder RTM.

Op sommige plaatsen is ook een avondklok van kracht voor bepaalde groepen. Zo mogen minderjarigen in delen van Roubaix (in het noorden van het land) niet zonder begeleiding over straat tot 05.00 uur 's ochtends.