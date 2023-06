Bol boekt zestiende Diamond League-zege op 400 meter horden, Visser valt tegen

Femke Bol blijft de overwinningen aan elkaar rijgen. De 23-jarige Nederlandse atlete zegevierde vrijdagavond in Lausanne voor de zestiende keer tijdens een Diamond League-wedstrijd op de 400 meter horden. De Nederlandse recordhoudster won in 52,76 seconden. Naast de zestien zeges bij de Diamond League op de horden heeft ze ook nog een overwinning in die wedstrijdenreeks op de 400 meter zonder hindernissen achter haar naam staan. De laatste nederlaag van Bol op de 400 meter horden dateert van de WK vorig jaar in Eugene. Het plan van Bol was om in elk geval de eerste drie horden heel snel te nemen. De Europees kampioene, die dit seizoen probeert haar pasritme te veranderen van vijftien naar veertien passen tussen de horden, ging in de laatste bocht al aan de leiding. Veel tegenstand had ze daarna niet. Met 52,76 bleef ze een stuk verwijderd van haar beste seizoentijd (52,30) en haar Nederlands record (52,03). Moeizame race Visser Nadine Visser kwam er bij de 100 meter niet aan te pas na een moeizame start. De Nederlandse recordhoudster (12,51 seconden) eindigde als zevende in 13,09. Olympisch kampioene Jasmine Camacjo-Quinn uit Puerto Rico liet iedereen achter zich. De 26-jarige atlete won in 12,40 seconden. De Nigeriaanse wereldkampioene Tobi Amusan finishte als tweede in 12,47. De Amerikaanse Tia Jones ging als derde over de streep in 12,51. Tebogo verrast op 200 meter Taymir Burnet trof het bij de 200 meter niet met de baanindeling. Hij liep in de lastige binnenbocht en de concurrentie was zwaar met bijvoorbeeld olympisch en wereldkampioen Andre de Grasse. Letsile Tebogo uit Botswana, met 20 jaar de jongste atleet in de race, won verrassend in 20,01. De Grasse finishte slechts als vijfde in 20,57 seconden. Burnet werd achtste in 21,30, bijna een seconde boven zijn beste seizoentijd.

De Nederlandse recordhoudster finisht als zevende bij de Diamond League-wedstrijd in 13,09 seconden. Olympisch kampioene Jasmine Camacho-Quinn wint in 12,40 seconden. - NOS

In het bijprogramma van de Diamond League won Tasa Jiya de 200 meter. De 25-jarige sprintster, die deel uitmaakt van de Nederlandse estafetteploeg op de 4x100 meter, zegevierde afgetekend in 23,16 seconden. Dat was nog ruim boven de internationale WK-limiet van 22,60 seconden. Zondagavond loopt Jiya in Stockholm, waar de 200 meter wel tot het Diamond League-programma behoort. Estafetteloopsters tweede De Nederlandse estafetteloopsters maakten een week geleden indruk met winst op de 4x100 meter bij de Europese Spelen in 42,61 seconden. In Lausanne was de samenstelling veranderd. Marije van Hunenstijn en Zoë Sedney namen de plaats in van Lieke Klaver en Jamile Samuel, die in Polen liepen. Startloopster N'Ketia Seedo en slotloopster Jiya blevevn wel staan. Het Nederlandse viertal liep een goede race, maar was niet opgewassen tegen Ivoorkust dat won in 42,23 seconden. Het Nederlandse kwartet finishte als tweede in 43,18, net voor Zwitserland. Matig optreden Bonevacia Liemarvin Bonevacia speelde geen rol van betekenis op de 400 meter, ook een bijnummer in Lausanne. De Nederlandse recordhouder finishte als vijfde in 46,29 seconden. De winst was voor Leungo Scotch uit Botswana in 44,94.

