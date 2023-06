Zelfs Verstappen worstelt met baanlimieten in Oostenrijk: 'Lijken op amateurs'

Max Verstappen start in Oostenrijk voor de vierde grand prix op rij vanaf poleposition. Van zijn concurrenten kon vrijdagmiddag alleen Charles Leclerc het hem moeilijk maken in de kwalificatie. Zijn grootste tegenstanders op de Red Bull Ring bleken de krappe bochten en de baanlimieten, de gevreesde 'track limits', die afsnijden onmogelijk moeten maken. Meerdere coureurs zagen in het Oostenrijkse Spielberg hun tijd afgepakt worden. Ook Verstappen bleek in de eerste kwalificatiesessie zijn wagen volledig over de witte lijn die de baan afbakent te hebben gereden. Hij kon de schade net op tijd herstellen en zette bij een nieuwe poging wel een geldige (en snelle) tijd neer.

GP Oostenrijk - NOS

Dat gold niet voor die andere Red Bull-coureur, Sergio Pérez. Hij raakte in Q2 tot tweemaal toe een tijd kwijt en zal de race zondag vanaf P15 moeten starten. Voor de Mexicaan is het de vierde keer op rij dat hij de derde en beslissende kwalificatiesessie niet haalde. Het is een pijnlijk contrast met de reeks polepositions van zijn teammaat. Net amateurs Verstappen kent de Red Bull Ring als geen ander, maar ook hij had grote moeite om zijn auto binnen de baan te houden. Het lijkt best eenvoudig, binnen de lijntjes rijden, maar zo simpel is dat volgens Verstappen niet. Zeker niet op de korte en bochtige Red Bull Ring. "Gewoon binnen de lijnen rijden? Ga maar in mijn auto zitten en kijk maar of het echt zo makkelijk is", zei de tweevoudig wereldkampioen tijdens een persconferentie. "Dan kom je er wel achter dat het hier heel moeilijk kan zijn. Ik denk namelijk niet dat we idioten zijn. Misschien moeten we de witte lijnen een beetje verbreden. Dit is niet ideaal, gewoon niet goed. Door al die geschrapte rondetijden lijken we net amateurs."

Eerder lagen er naast die baanlimieten zogenaamde 'broodjes', gele kerbstones die de weg begrensden. Die waren nóg minder geschikt vindt Verstappen. "Goddank zijn we daar inmiddels vanaf, die beschadigden de auto's nog ook. Maar duidelijk is dat er iets moet gebeuren. Ik hoop dat er een simpele oplossing is." De FIA liet na de kwalificatie in een reactie weten dat er aan een oplossing gewerkt wordt. Tot die tijd krijgen coureurs volgens de autosportfederatie als het om een marginale overtreding van de baanlimiet gaat altijd het voordeel van de twijfel. Ferrari in achtervolging De kwalificatie werd in de laatste minuut écht spannend, toen Ferrari-coureur Leclerc een gooi deed naar poleposition. De Monegask kwam erg dicht bij de tijd van Verstappen, maar kwam 48 duizendsten van een seconde tekort. "Het is fijn dat ik zo dicht op Max sta", zei Leclerc. "Het had nog iets sneller gekund, maar dat hoort bij het spel. Er zijn door het team eerder updates dan gepland doorgevoerd. Dat helpt en leidt tot betere resultaten. Maar de punten win je niet vandaag en we weten hoe moeilijk we het in de races hebben. Het is nu nog te vroeg om te zeggen hoeveel vooruitgang we hebben geboekt."

Leclerc met Verstappen, kort na de kwalificatie in Oostenrijk - Reuters