Minister De Jonge gelast onderzoek naar scholen met afbrokkelende vloeren

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting verzoekt alle gemeentebesturen om na te gaan of schoolgebouwen in hun regio een type vloer hebben dat mogelijk afbrokkelt. Vorige maand kwam op een school in Rotterdam een stuk beton los bovenin een klaslokaal.

In het Rotterdamse klaslokaal ontstond alleen materiële schade. Nader onderzoek in het schoolgebouw wees uit dat er meer delen van de vloer loszaten. Onderzoeksbureau TNO stelde vervolgens vast dat er in Rotterdam nog twee schoolgebouwen waren met vergelijkbare problemen met de vloeren.

De vloeren zijn van het zogeheten MuWi-systeem. Bij dit bouwsysteem, gebruikt tussen 1951 en 1973, bestaat de vloer uit betonnen balkjes waartussen lichtgewicht betonnen vulelementen worden geplaatst. Volgens minister De Jonge zijn er in Nederland enkele honderden scholen met dit MuWi-systeem gebouwd.

Onderzoek in zomervakantie

De Jonge wil dat gemeenten in hun archieven nagaan of er in de buurt scholen zijn met zulke vloeren. Als dat zo is, moeten schoolbesturen van de gemeente de opdracht krijgen om nog in de komende zomervakantie onderzoek te laten doen. Na de vakantie wil de minister de Tweede Kamer kunnen informeren over de uitkomsten.

TNO stelde bij de schoolgebouwen in Rotterdam vast dat de afbrokkelende vloeren geen gevolgen hebben voor de constructie. Op de drie onderzochte scholen was volgens het onderzoeksbureau geen direct gevaar voor meer vallende betonnen onderdelen.