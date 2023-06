Weghorst moet weg bij United; Ten Hag heeft gehuurde spits niet meer nodig

Wout Weghorst (30) is volgend seizoen niet meer te bewonderen bij Manchester United. De Premier League-club van trainer Erik ten Hag, die Weghorst dit seizoen huurde van Burnley, heeft besloten niet verder te gaan met de Oranje-international.

De spits was, ook al maakte hij slechts twee goals, een waardevolle aanvulling dit seizoen. Hij bracht de nodige bravoure en was regelmatig belangrijk in grote wedstrijden. Zo gaf Weghorst de assist bij een cruciale goal van Marcus Rashford in de League Cup-finale tegen Newcastle United.

'Naar mij toe is waardering uitgesproken'

Zelf hoopte Weghorst, die dit seizoen 31 wedstrijden speelde, op een langer verblijf bij United. "Naar mij toe is waardering uitgesproken", zei hij een maand terug. Toch is besloten afscheid te nemen van de aanvaller uit Borne.

Bij Burnley staat hij nog twee seizoenen onder contract. Waar de toekomst van Weghorst ligt, is nog onduidelijk.