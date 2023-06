Oscarwinnaar Alan Arkin ('Little Miss Sunshine') overleden

De Amerikaanse acteur Alan Arkin is overleden. De acteur, die bekend is van zowel komische als dramatische rollen, is 89 jaar oud geworden. Dat meldt zijn familie in een verklaring. Hij overleed gisteren, thuis in Californië.

Arkin had al snel in zijn filmcarrière succes met de Koude Oorlog-komediefilm The Russians Are Coming uit 1966. Hij werd voor zijn rol in die film genomineerd voor een Oscar in de categorie 'Beste Acteur'. Veertig jaar later wón hij ook een Oscar. In de categorie 'Beste Mannelijke Bijrol' kreeg hij de prijs voor zijn optreden in de film Little Miss Sunshine. In die film speelde Arkin een heroïneverslaafde grootvader. Ook had hij een rol in onder meer de bekroonde film Argo, een film over Amerikaanse gijzelaars in Iran.

De laatste jaren maakte Arkin ook zijn opwachting op streamingdiensten. Zo had hij een rol in de Netflix-komedieserie The Kominsky Method. Voor die rol werd hij genomineerd voor Emmy's, Golden Globes en nog diverse andere filmprijzen. Overigens deed hij niet alle rollen met veel plezier. Over zijn rol in de komedie Freebie and the Bean zei hij ooit dat hij speelde "omdat hij het geld nodig had".

De kinderen van Arkin roemen hun vader in een verklaring. "Hij was uniek en getalenteerd, zowel als artiest als mens. Hij was een geliefde man, vader, opa en overgrootopa. Hij werd bewonderd en zal zeer gemist worden", zeggen zijn zonen Adam, Matthew en Anthony.

Arkin won zijn Oscar in 2007: