Braziliaanse rechters sluiten Bolsonaro uit van verkiezingen tot 2030

Jair Bolsonaro mag tot 2030 niet meer meedoen in de Braziliaanse politiek. Dat heeft het hoogste electoraal hof van het land besloten. Volgens het hof heeft de rechts-conservatieve politicus als president zijn macht misbruikt door onterecht twijfel te zaaien over het elektronisch stemmen in het land.

De zaak draait om een gebeurtenis die drie maanden voor de verkiezingen vorig jaar plaatsvond, op 18 juli 2022. Bolsonaro nodigde toen buitenlandse diplomaten uit in zijn residentie, en vertelde hen in een speech dat het elektronisch stemsysteem niet zou werken.

Vijf van de zeven rechters oordeelden dat de 68-jarige oud-president zijn macht misbruikte door twijfel te zaaien over de stembusgang. De uitspraak betekent dat Bolsonaro niet kan deelnemen aan de presidentsverkiezingen van 2026, en ook niet aan verkiezingen voor lagere overheden in 2024 en 2028.

Bolsonaro kan nog in beroep gaan bij het hooggerechtshof tegen de beslissing. Zijn advocaten kondigden al voor de uitspraak aan in beroep te gaan, maar de algemene verwachting is dat dat niet veel zal uithalen.

Politiek analisten verwachten dat een terugkeer na 2030 onwaarschijnlijk is en dat Bolsonaro's rol voorlopig is uitgespeeld, ook omdat hem nog meerdere strafzaken wachten.