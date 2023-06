Componist van Eftelingmuziek Ruud Bos (87) overleden

Componist Ruud Bos is op 87-jarige leeftijd overleden. Dat hebben BumaStemra en Buma Cultuur namens zijn familie bekendgemaakt. Bos was onder meer bekend van de muziek die hij maakte voor tal van attracties in de Efteling.

Zijn nummers zijn onder meer te horen bij de attracties Carnaval Festival, Fata Morgana, Droomvlucht, Villa Volta en de achtbaan Vogel Rok, schrijft Omroep Brabant. Ook kreeg hij grote bekendheid met zijn muziek voor kinderseries als Paulus de Boskabouter, De Fabeltjeskrant en Bassie & Adriaan.

Dankbaar

De Efteling noemt het overlijden van Bos verdrietig, maar is dankbaar voor wat hij voor het park heeft gedaan: "Muziek is heel belangrijk in de beleving van een Efteling-attractie. Hij was de eerste de we hebben gevraagd om muziek te componeren die helemaal speciaal voor een attractie was", zegt een woordvoerder.

Bos ontving in 1982 de Gouden Harp en in 2021 de Buma Oeuvre Award Multimedia voor de muziek die hij schreef voor kinderseries. Naast zijn muziek voor de Efteling en kinderseries componeerde Bos ook voor Nederlandse artiesten als Toon Hermans, Wim Sonneveld, Willeke Alberti en Gerard Cox.

"Ruud Bos was een muzikale duizendpoot, gezegend met een uniek compositorisch talent", zo laten BumaStemra en Buma Cultuur weten in een reactie. "De hele Nederlandse culturele sector zal Ruud missen."